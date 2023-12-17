В городе Первоуральск в Свердловской области РФ во время соревнований по боксу погиб 14-летний восьмиклассник. Предположительно, он скончался после сильного удара в печень.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, пишут российские СМИ.

По данным прокуратуры, школьник по имени Тимофей участвовал в первенстве на протяжении двух дней и выигрывал все раунды, но в финальном поединке пропустил несколько ударов, после чего потерял сознание. На место происшествия приехала скорая помощь, однако по пути в больницу 14-летний боксер скончался. Тело подростка направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти.

По версии руководителя пресс-службы свердловского главка МВД полковника Валерия Горелых, Тимофей умер из-за сильного удара в печень. Подросток воспитывался в благополучной семье, его отец работает на местном заводе, а мать - самозанятая.

Погибшему боксеру было 14 лет. Скриншот видео

Напомним, несколько лет назад скончался 28-летний российский боксер Максим Дадашев, который получил травму во время боя с Сабриэлем Матиасом. Дадашев проиграл отборочный бой по версии IBF в первом полусреднем весе. Сразу же после нокаута он угодил в реанимацию. Спортсмен перенес тяжелую операцию по удалению отека мозга, но врачам не удалось его спасти.

А недавно мы писали, что в Британии во время матча элитной хоккейной лиги (EIHL) нападающий "Ноттингем Пантерс" Адам Джонсон получил смертельную травму после столкновения с другим хоккеистом, который порезал ему шею лезвием конька.