В Британии во время матча элитной хоккейной лиги (EIHL) произошла трагедия. Нападающий "Ноттингем Пантерс" Адам Джонсон получил смертельную травму после столкновения с другим хоккеистом, который порезал ему шею лезвием конька.

Об этом пишет служба новостей BBC. Видео трагического момента опубликовано на сервисе YouTube и в Х.

Сообщается, что игроки двух команд столкнулись друг с другом на льду, и хоккеист "Шеффилд Стилерс" врезался в Джонсона, задев его шею коньком. Оба спортсмена упали, игру остановили на 35-й минуте, а позже болельщиков попросили и вовсе покинуть трибуны.

Джонсон пытался встать на ноги, но ему не удалось сделать это самостоятельно. Покинуть лед ему помогли судьи и другие игроки после того, как врачи оказали ему первую помощь. Хоккеиста увезли в больницу, где он скончался от большой кровопотери.

Спортсмену было всего 29 лет. Большую часть своей карьеры он провёл в Национальной хоккейной лиге, выступал, в частности, за "Питтсбург Пингвинз".

"Адам, наш номер 47, был не только выдающимся хоккеистом, но и отличным товарищем по команде и невероятным человеком, у которого была вся жизнь впереди", - говорится в заявлении клуба "Ноттингем Пантерс".

После трагедии руководство EIHL отменило матчи по всей Великобритании, которые были запланированы на 29 октября.

