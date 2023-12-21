На Волыни Ковельский горрайонный суд вынес приговор священнику, который связал школьницу и угрожал оружием, потому что она рвала черешни на территории храма. Инцидент произошел вечером 8 июня на территории местного костела Святой Анны Римско-католической церкви.

Об этом говорится в приговоре суда Ковеля Волынской области.

Как установило следствие, священник заметил рвавшую черешни девочку, схватил ее за руки и затащил в гаражное помещение на территории костела. Там он обмотал скотчем тело и лицо школьницы так, что ей было тяжело дышать. Впоследствии он еще и привязал девочку к металлической трубе, при этом угрожая ей винтовкой. После 15 минут пыток священник ее отпустил.

На судебном заседании клирик свой поступок осудил, подчеркнув, что компенсировал "моральный вред потерпевшей и извинился перед ее родителями".

Судья признал мужчину виновным в нарушении ч.2 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы малолетней).

Поскольку священник раскаялся за совершенное, а также возместил родителям ребенка ущерб, суд назначил ему год испытательного срока. Также он должен заплатить около 7 тысяч гривен за проведенные экспертизы.

Летом мы подробно писали об этом инциденте и сообщали, что девочка учится в шестом классе.

А два года назад мы рассказывали, как епископ Шепетовский от ПЦУ Адриан атаковал свою соседку и нанес ей несколько ударов кулаком.