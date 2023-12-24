В Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины от Одесской области внесли приготовление украинского традиционного блюда под названием голубцы.

Об этом сообщается в приказе Министерства культуры и информационной политики.

В Одесском областном центре украинской культуры отмечают, что голубцы – это одно из основных блюд местной кухни, которая, к тому же, распространена среди представителей нацменьшинств, проживающих на территории области. В частности, речь идет о болгарах, молдаванах и гагаузах.

"Для Одесчины голубцы - не только "конвертик" из капусты. На севере региона, на Кодымщине, во время приготовления их на свадьбу хозяйки садятся по кругу, поют народные и обрядовые песни и крутят голубцы. Обычно это до 10 горшков по 8-10 литров. В селе Глубочок к начинке хозяйки добавляют три вида мяса, а тушат голубцы обязательно в томатном соке домашнего приготовления. На юге Одесской области в селе Орловка голубцы называются "сармале", что в переводе с турецкого означает "обматывать". "Сармале" преимущественно готовят из свежих листьев винограда, которые ошпаривают в кипятке с солью, чтобы они стали мягкими. Начинку готовят из риса, свиного фарша, добавляют лук, морковь, зелень и тушат в котле на слабом огне. А в болгарском селе Городнее голубцы называются "гушки". Это также пропаренные листья винограда, но начинка состоит из риса или булгура, готовят их с добавлением определенных трав: укропа, петрушки, мяты", – рассказали специалисты центра.

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