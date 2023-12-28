На валютном межбанке новая волна девальвации. Сегодня, 28 декабря, в ходе торгов на Bloomberg (основная площадка) курс гривна/доллар поднялся с 37,85 грн/$ до 38,065 грн/$. При том, что ещё в понедельник курс был 37,55.

До пробития 38-го уровня сделок заключили на $221 млн, а после еще на $124 млн - совокупный объем по итогам дня достиг $345 млн. При этом, по оценке казначеев, львиную долю доллара рынку обеспечил Нацбанк из своих золотовалютных резервов - $270-280 млн (78-82% рынка). Рост спроса на доллар, и, соответственно, объемов межбанка наблюдается второй день к ряду. Вчера, 27 декабря, на Bloomberg наторговали на $339,4 млн и НБУ также дал большую часть этого объема - $258 млн (76%). Но курс поднялся только до 37,80 грн/$, а сегодня был преодолен психологический уровень 38 грн/$.

За эти два дня сильно вырос и официальный курс гривна/доллар: если вчера Нацбанк установил 37,6194 грн/$ (на 28 декабря), то уже сегодня (на 29 декабря) - 37,9824 грн/$. В случае дальнейшего роста валютного спроса завтра и официал может перемахнуть за 38 грн/$.

"Крупные валютные покупки сегодня фиксировались с самого утра - конец года, и многим импортерам нужно закрыть оплаты по контрактам 2023-го и сделать предоплаты на 2024-й. Это в Украине нет выходных, и 1 января, в понедельник, будет работать межбанк, но западные банки будут закрыты и партнерам украинских поставщиков важно закрыть сделки до конца недели. На валютном рынке присутствует сезонный фактор. Но одновременно ощущается и некоторый ажиотаж после того, как межбанк прошел 38-й курс. Импортеры стали активнее брать доллар, и банки для себя (на позицию), чтобы пополнить кассы долларом под растущий наличный спрос", — рассказал "Стране" директор казначейства одного из крупных банков.

Наличные курсы сегодня также росли. После вчерашних 38,28 грн/$ на продаже доллара, сегодня черный рынок открывался с 38,38 грн/$, а на пике к 16 часам достиг 38,82 грн/$. При этом цена выкупа здесь выросла с 37,85 до 37,91 грн/$.

Наличный курс в кассах банков подскочил сразу на 25-30 копеек, и достиг 39,0 грн/$ (Первый инвестиционный банк) и 39,45 грн/$ (Аккордбанк) — это максимумы. А средние курсы продажи были в диапазоне 38,10-38,95 грн/$, покупки — 37,50-38,40 грн/$. Госбанки старались не завышать ценники: например, Приватбанк ставил покупку/продажу на 38,0-38,45 грн/$, а Ощадбанк — 37,95-38,40 грн/$.

Карточные курсы банков на продаже были в рамках 37,80-39,15 грн/$, а на покупке — 37,0-37,75 грн/$. Минимальная цена покупки безналичного доллара на текущие счета для населения (до 50 тыс. грн/месяц) составляла 38,08 грн/$, максимальная — 39,4 грн/$.

"Чиновники один за другим заявляют, что "денег нет", и неизвестно где их брать без участия международных партнеров — и Минэкономики, и Минфин. Все понимают, что без внешней помощи нужно справляться самим, что будет непросто. Есть запрос государства на девальвацию гривны, чтобы выгоднее конвертировать ранее полученную помощь в валюте. Также негативно на настроениях граждан сказались новости о новом законе о мобилизации. Он стимулирует миграцию населения и переоформление банковских счетов на родных и близких, а также снятие наличных средств с карт, которые могут переводиться в доллар и провоцировать дополнительный валютный спрос. Насколько значительными будут объемы — пока сложно судить, отчет Нацбанка увидим в январе", — прокомментировал "Стране" происходящее финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Завтра движение курса доллара на межбанке будет зависеть от динамки спроса. Если он будет оставаться выше $300 млн, котировки могут продолжить рост до 38,20 грн/$ или даже выше. Но при снижении покупок, Нацбанк может временно откатить котировки ниже 38 грн/$, что входит в стратегию валютных торгов в последние месяцы (движение курса в разные стороны).