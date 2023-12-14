Глава Нацбанка Андрей Пышный после снижения учётной ставки сделал несколько заявлений о ситуации на финансовом рынке. Главное из них: НБУ сейчас не видит оснований для эмиссионного финансирования, но не исключает его в будущем.

Об этом Пышный сообщил во время пресс-брифинга.

"Мы не видим оснований для возобновления монетарного финансирования. Да, мы видим, что риски ритмичности финансирования реализовались в известной степени. При этом состоялся второй успешный пересмотр программы МВФ. Фундаментом программы является заверение донорской коалиции о предоставлении достаточного уровня финпомощи, чтобы сбалансировать бюджет", - сказал глава НБУ.

Другие заявления Пышного:

Ключевыми рисками для Украины остаются течение полномасштабной войны и ритмичность получения международной помощи.

Снижение рисков безопасности в Украине произойдет не ранее 2025 года. В случае затягивания войны ожидаются дополнительные потери экономики и более существенное инфляционное давление.

Последнее удорожание доллара и повышение официального курса гривни к доллару (до 37,0245 грн/$ на 14 декабря) связано с сезонным фактором — под конец года потребность в валюте растет.

НБУ допускает снятие запрета на вывод иностранцами дивидендов из Украины. Регулятор готов "двигаться вперед", но ждет соответствующих предпосылок по размеру золотовалютных резервов, по ритмичности получения Украиной международной помощи и по параметрам инфляции.

Ранее сегодня мы писали, что Нацбанк Украины принял решение о снижении учетной ставки до 15% годовых.

Также сегодня стало известно о получении Украиной 900 миллионов долларов от МВФ на бюджетные расходы.