В Национальном банке Украины начала работать отдельная телефонная линия для физических лиц, являющихся публичными персонами (Politically exposed persons, РЕР), и членов их семей.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в телеграм-канале.

Данный сервис позволяет получить ответ на вопросы, которые могут возникнуть при взаимодействии РЕР с банками, особенно если те откажут в предоставлении услуг и потребуют предоставить дополнительную информацию или документы.

Ранее Национальный банк Украины ввел специальные чат-боты в мессенджерах для политически значимых лиц, где они могут получить ответы на свои вопросы. Через чат-боты будет идти общение РЕР с банками и небанковскими учреждениями - например, об отказе в предоставлении услуг, запросе дополнительной информации или документов и т.д.

Напомним, новый закон, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, вызвал многочисленные вопросы относительно введения бессрочного статуса PEP и применения к таким лицам риск-ориентированного подхода при установлении деловых отношений и обслуживании.

Вернуть финмониторинг для PEP от Украины потребовала Европейская комиссия, сделав его одним из условий перехода к переговорам о членстве в Европейском союзе.

Мы подробно рассказывали о том, как возвращение пожизненного финмониторинга для PEP вызвало бунт в украинском политикуме.