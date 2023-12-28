Здоровье бывшего пилота чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" немца Михаэля Шумахера удалось немного улучшить после травмы, но он больше не будет таким, как раньше.

Об этом заявил его брат Ральф в интервью газете Bild.

"Я скучаю по Михаэлю тех лет. Михаэлю часто везло в жизни, но потом произошел этот трагический случай. К счастью, благодаря возможностям современной медицины кое-что можно было сделать, (чтобы улучшить его состояние, Ред.), но все равно так, как было раньше, уже не будет", - заявил брат гонщика, не вдаваясь в подробности о состоянии его здоровья.

В 2013 году, после завершения своей профессиональной карьеры, Шумахер получил серьезную травму головы и мозга во время катания на лыжах во французских Альпах. Он провел длительное время прикованным к постели и подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщали, что в декабре 2019, в канун шестой годовщины травмы Шумахера его жена нарушила молчание словами о маленьких шагах большой надежды.

Зимой 2018 сообщалось, что легендарный гонщик Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. По данным британских журналистов, легендарный гонщик уже дышит самостоятельно. Шумахер с семьей живет в своем швейцарском доме. Сейчас он вместе с семьей проживает в основной части виллы, а не в ее пристройке, где якобы оборудована домашняя больницу