В Киеве сорвало с причала корабль, переоборудованный под общественные бани. Судя по всему, причиной стало движение льда на Днепре.

Соответствующие кадры опубликовали местные телеграм-каналы.

На видео слышны крики. Видно, как люди эвакуируются на берег.

Как можно заметить в ролике, речь идет о "Дарницких банях", которые являются одним из крупнейших и дорогих подобных заведений в Украине. Они были построены в 1950-х годах и являются памятником архитектуры местного значения. "Дарницкие бани" расположены на левом берегу Днепра, в Дарницком районе Киева, на корабле, пришвартованном к набережной у Дарницкого моста.

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году в районе киевского Гидропарка произошел сильный пожар. Огонь разгорелся на открытой территории и распространился на ресторан. Возгорание произошло на площади 25 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

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