Популярный в США канадский рэпер Дрейк (Drake) потерял 700 тысяч долларов на чемпионском бое UFC после неудачной ставки.

Об этом пишут западные спортивные издания.

Накануне Дрейк сообщил в соцсетях, что сделал ставку в размере 700 тысяч долларов и с коэффициентом 1,97 на победу Шона Стриклэнда перед его первой защитой титула в среднем весе на турнире UFC. Однако спортсмен раздельным решением судей потерял чемпионский пояс, а рэпер - деньги. За поражением своего фаворита Дрейк лично наблюдал со зрительских мест в канадском Торонто.

В сети давно знакомы с таким явлением, как "проклятие Дрейка". Уже далеко не в первый раз исполнитель ставит деньги на чью-то победу, фотографируется накануне с игроками или поддерживает их любым другим способом, а потом его фаворита ждет поражение. Совпадение заметили еще в 2016 году, когда баскетбольный клуб "Голден Стэйт", установивший рекорд НБА по соотношению и количеству побед и поражений (73:9) в регулярном сезоне, выигрывая в финальной серии у "Кливленд Кавальерс" со счетом 3:1, проиграл три следующих матча и всю серию, что случилось в НБА впервые.

Среди других случаев невезения Дрейка - нокаут в последнем раунде бойца UFC в полусреднем весе Камара Усмана и поражение футбольного клуба "Барселона" в матче с мадридским "Реалом" со счетом 1:3. Именно проигравшие стороны являлись фаворитами рэпера.

Отметим, что у Дрейка были и удачные ставки. Так, перед финалом ЧМ по футболу в Катаре музыкант поставил на победу сборной Аргентины, которая в итоге и стала чемпионом мира.

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