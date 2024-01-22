В Тернополе женщина украла из больницы дорожный чемодан, потому что подумала, что в нем находится взрывчатка.

Об этом сообщает издание "Zaxid.Net".

В публикации говорится, что жительница Тернополя находилась в больнице, когда случайно услышала разговор двух мужчин, которые якобы говорили о взрывном устройстве. Чтобы не подвергать жизни других людей опасности, женщина забрала чемодан из медучреждения, а когда заглянула в него, то увидела там Power Bank и подумала, что это и есть взрывчатка.

На следующий день женщина была задержана полицией, в преступлении она призналась.

Отмечается, что с заявлением об исчезновении дорожного чемодана из коридора Тернопольской больницы скорой помощи обратилась местная жительница. Она рассказала, что вместе с друзьями пришла навестить своего знакомого военнослужащего, находившегося в медучреждении на лечении. С собой у нее был серый чемодан стоимостью 900 грн, в котором находилось зарядное устройство Intenso. Багаж она оставила в вестибюле больницы у аптеки. Через 20 минут посетительница вместе с друзьями спустилась на первый этаж и обнаружила, что ее чемодана уже нет. После этого женщина обратилась к правоохранителям.

В суде обвиняемая заявила, что она пришла в больницу проведать брата и услышала разговор двух подозрительных мужчин на лавке больницы.

"Куда мы его денем?" - сказал один из них другому. Подсудимая решила посмотреть, что в оставленном чемодане. Женщина никогда не видела таких зарядных устройств, поэтому закрыла чемодан и забрала его из помещения больницы, чтобы не подвергать людей опасности.

"Позже к ней пришли сотрудники полиции и спросили, брала ли она чемодан серого цвета, на что она ответила, что брала. Женщина добавила, что собирается везти его на место, где он была оставлена, однако правоохранители ей сообщили, что этот чемодан она повезет уже в отдел полиции", – говорится в решении суда.

Городской районный суд Тернополя признал женщину виновной в краже и назначил ей 5 лет лишения свободы, однако учитывая все обстоятельства и искреннее раскаяние виновницы, заменил наказание на один год условного заключения. Также обвиняемая должна заплатить 2 390 грн за проведение судебной экспертизы.

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