Сидящие в центре миграционной полиции Пхукета участники "Би-2" назвали причины своего задержания
Музыканты российской группы "Би-2", поддержавшей Украину, сделали заявление из Таиланда, где их по-прежнему задерживает местная полиция. Артистов содержат в центре миграционной полиции острова Пхукет.
"Поводом для задержания стали некорректно оформленные организаторами документы", - говорится в телеграм-канале группы.
"Первую ночь мы провели в камере полицейского участка. Были задержаны все участники группы, среди которых граждане России, Израиля и Австралии. Солисты и основатели группы Лёва и Шура не граждане РФ", - рассказали музыканты.
На следующий день состоялся суд и был уплачен штраф.
"После суда нас задержала миграционная полиция Таиланда, под надзором которой мы ожидаем решения вопроса, связанного с нашим пребыванием в стране", - заявили в "Би-2".
"В данный момент мы ожидаем перевода в Бангкок, где вопрос о нашем пребывании в Таиланде должен окончательно решиться. Мы на связи с МИД Израиля, его представители в Таиланде участвуют в разрешении ситуации. Вместе с тем приехавшего к месту нашего содержания австралийского консула к нам не пустили", - сообщила группа.
Музыканты считают, что причина ситуации - "давление извне".
"Мы знаем, что причины этого давления - наше творчество, наши взгляды, наша позиция", - объяснили в "Би-2".
Ранее на остров Бали в Индонезии не пустили российского артиста Максима Галкина. Сам пародист заявил, что причина отказа, о которой ему сообщили на границе, - письмо от правительства РФ с просьбой отказать ему во въезде.
Как мы уже писали, Москва пытается по дипломатическим каналам системно перекрывать кислород артистам, которые выступили против войны и уехали из РФ.