Музыканты российской группы "Би-2", поддержавшей Украину, сделали заявление из Таиланда, где их по-прежнему задерживает местная полиция. Артистов содержат в центре миграционной полиции острова Пхукет.

"Поводом для задержания стали некорректно оформленные организаторами документы", - говорится в телеграм-канале группы.

"Первую ночь мы провели в камере полицейского участка. Были задержаны все участники группы, среди которых граждане России, Израиля и Австралии. Солисты и основатели группы Лёва и Шура не граждане РФ", - рассказали музыканты.

На следующий день состоялся суд и был уплачен штраф.

"После суда нас задержала миграционная полиция Таиланда, под надзором которой мы ожидаем решения вопроса, связанного с нашим пребыванием в стране", - заявили в "Би-2".

"В данный момент мы ожидаем перевода в Бангкок, где вопрос о нашем пребывании в Таиланде должен окончательно решиться. Мы на связи с МИД Израиля, его представители в Таиланде участвуют в разрешении ситуации. Вместе с тем приехавшего к месту нашего содержания австралийского консула к нам не пустили", - сообщила группа.

Музыканты считают, что причина ситуации - "давление извне".

"Мы знаем, что причины этого давления - наше творчество, наши взгляды, наша позиция", - объяснили в "Би-2".

Ранее на остров Бали в Индонезии не пустили российского артиста Максима Галкина. Сам пародист заявил, что причина отказа, о которой ему сообщили на границе, - письмо от правительства РФ с просьбой отказать ему во въезде.

Как мы уже писали, Москва пытается по дипломатическим каналам системно перекрывать кислород артистам, которые выступили против войны и уехали из РФ.