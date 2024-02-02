Поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри не состоится 17 февраля. Причиной называется травма, полученная британским боксером.

Об этом сообщает iFL TV.

По данным источника, во время спарринга Фьюри получил серьезное повреждение, из-за которого британцу нанесли швы.

Новая дата поединка пока неизвестна.

Эту информацию уже подтвердили многие журналисты. Среди них есть авторитетный инсайдер Майкл Бенсон.

"Бой Тайсона Фьюри против Александра Усика перенесен. Он не состоится 17 февраля, поскольку сегодня Фьюри получил рассечение в спарринге", - написал Бенсон в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, еще в ноябре прошлого года стало известно, что бой украинского чемпиона Александра Усика против британского боксера Тайсона Фьюри официально состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

Победитель станет первым абсолютным чемпионом в этой весовой категории с 1999 года.

Александр Усик является чемпионом по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

Тайсон Фьюри владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Как мы писали, в конце августа 2023 года Усик победил нокаутом британца Дюбуа в девятом раунде и отстоял титулы чемпиона мира.