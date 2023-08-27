Украинский боксер Александр Усик победил нокаутом британца Даниеля Дюбуа в 9 раунде. При том, что в начале поединка противник нанес Усику удар ниже пояса.

Боксерский поединок начался после полуночи, 27 августа, в польском Вроцлаве. На кону было звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Усик во второй раз отстоял звание объединенного чемпиона мира по боксу в сверхтяжелом весе.

В 5 раунде Даниэль Дюбуа нанес удар Усику ниже пояса, в результате боксер не удержался на ногах. Рефери остановил бой и дал украинцу несколько минут, чтобы прийти в сознание.

В конце 8 раунда Усик выдал серию мощных ударов и отправил Дюбуа в нокдаун. Британец встал, в 9-м раунде после мощного удара украинского боксера правой, судья досрочно завершил сражение победой Усика техническим нокаутом.

Отметим, что Усик впервые за пять поединков в тяжелом весе победил нокаутом.

"Посвящаю поединок моей Украине и ВСУ", - первые слова Александра Усика после боя с Даниэлем Дюбуа.

Усик вышел на ринг с татуировкой на правом плече монумента "Родина-Мать" с украинским Тризубом на щите, которым недавно заменили советский герб.

Напомним, в июле украинский боксер Александр Усик заявил о планах участвовать в президентских выборах.

Ранее мы рассказывали о поездке Усика в армию, где он стрелял из миномета где-то возле передовой.