Украинский боксер Александр Усик заявил о планах участвовать в президентских выборах.

"Далее пойду в крузервейт, снова стану абсолютным чемпионом, а затем завяжу и пойду баллотироваться в президенты", — сказал Усик на YouTube-канале Seconds Out, отвечая на вопрос о планах после его поединка с британцем Тайсоном Фьюри.

"Зеленский должен волноваться", - сказал на это журналист.

"Зеленский спокоен, потому что у него есть сила", - ответил Усик.

Ранее мы писали, что в конце марта Усика заметили в Киево-Печерской лавре утром. Он сказал, что пришел помолиться.

Ранее появилось видео, как боксер Усик стреляет из миномета.

Война в Украине идет уже 506-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 14 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 13 июля. Генштаб сообщил об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении. Продвинуться удалось восточнее Орехова на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка и Малая Токмачка - Новопокровка. Южнее Бахмута также был частичный успех. На Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях наступает РФ. На Лимано-Купянском направлении Россия скапливает "мощную группировку".

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