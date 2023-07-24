На заявление известного боксера Александра Усика, что он намерен после завершения спортивной карьеры баллотироваться в президенты, обратили внимание многие в политических кругах Украины.

Усик всегда сторонился политики, но, например, демонстративно поддерживал Украинскую Православную Церковь (УПЦ), что в условиях давления на нее, значительно усилившегося в последнее время, приобретало политический подтекст. Он и сейчас прихожанин УПЦ.

Уроженец Симферополя, Усик до "большой" войны избегал прямого ответа на популярный в ура-патриотической среде вопрос "Чей Крым? и часто посещал полуостров. За это радикалы его обвиняли чуть ли не в поддержке аннексии Крыма Россией. Сейчас, после начала полномасштабного вторжения, Усик называет полуостров оккупированным и обещает вернуться туда с ВСУ. После вторжения боксер записался в терроборону Киевской области.

При этом периодически Усик ездит на линию фронта в качестве волонтера.

Собственно, поэтому его заявлению о возможной политкарьере особо не удивились. Тем более что Усика, как известного человека, давно "меряют" соцопросами.

Действительно ли спортсмен намерен побороться за высший политический пост в Украине, разбиралась "Страна".

Жизнь после спорта

О политических амбициях Усик заявил, отвечая вообще-то на вопрос о своих спортивных планах.

"Я вернусь в крузервейт (англ. cruiserweight или первый тяжелый вес, выше которого только категория супертяжелого веса - Ред.), еще раз стану абсолютным чемпионом, завяжу и буду баллотироваться в президенты", - заявил спортсмен, слова которого приводит YouTube-канал Seconds Out.

На сегодняшний день Усик имеет чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO), Международной боксерской федерации (IBF) и WBA Super в супертяжелом весе.

Чтобы добавить к ним пояс Всемирного боксерского совета (WBC), собрав всю коллекцию, Усик должен победить Тайсона Фьюри, но бой между ними никак не состоится.

Но нас больше интересует политическое заявление украинского боксера.

Как уже говорилось, Усик всегда проявлял политическую осторожность: старался и не лезть в политику, и не комментировать происходящее в ней за исключением, пожалуй, двух моментов: Украинская Православная Церковь и Крым.

Боксер был и остается прихожанином УПЦ, публично заявляя о поддержке политики ее руководства во главе с митрополитом Онуфрием. За это Усику по-прежнему сильно достается от радикалов. И позиция, занятая Усиком после вторжения России, мало что поменяла в этом плане.

Что касается Крыма, боксер сегодня говорит о нем уже без прежней двусмысленности. Четыре года тому назад в интервью ВВС он, отвечая на вопрос о принадлежности полуострова, называл его "Божьим", "[местом] тех людей, которые там живут, которые любят Крым, которые родились там".

"Сегодня он (полуостров - Ред.) оккупирован. Когда он перестанет быть оккупированным, когда наши бойцы и наша страна вернут его в предыдущий статус неоккупированного полуострова - все, поедем восстанавливать, купаться в море, ловить барабульку, таранку, еще что-то", - заявил в июне прошлого года Усик в новом интервью ВВС.

Если до вторжения боксер периодически навещал родные края, то сейчас ему, бывшему участнику терробороны, туда путь, конечно, закрыт.

На вопросы о политических амбициях, Усик раньше отшучивался. Шуткой он отвечал, и когда его конкретно спрашивали о планах побороться когда-нибудь за пост президента. Что же могло измениться?

Усик во время встречи амбассадоров United24 с президентом Владимиром Зеленским. Фото: president.gov.ua

Пробное заявление

На самом деле не факт, что Усик и в этот раз говорил всерьез. Близкие знакомые боксера говорят, что он все же пошутил. Хотя, когда он говорил о походе в президенты, на лице не было усмешки. Он говорил это с вполне серьезным видом.

"Если переиначить известное выражение, в этой шутке только доля шутки. Александр, конечно, знает, что его давно рассматривают в качестве кандидата в президенты. Он как Зеленский до начала президентской кампании 2019 года - молодой, популярный, перспективный, но в более нейтральной, компромиссной нише, если сравнивать с президентом образца середины 2023-го. Нельзя исключать, что он действительно пойдет в президенты в ближайшую кампанию", - считает политолог Руслан Бортник.

Хотя выборов из-за войны пока не предвидится, "признание" о планах идти в президенты, как полагает эксперт, поможет Усику оценить потенциальных союзников и инвесторов.

"Если он хотел прощупать настроения своим заявлением, у него получилось. Его слова не остались без внимания в политических кругах. Нельзя исключать, что его поддержат группы политиков и бизнесменов, у которых нет шансов самим победить Зеленского", - утверждает Бортник.

Не похоже, чтобы в ОП видели в Усике сейчас потенциального конкурента президента.

Боксер наряду, например, с футболистом Андреем Шевченко и теннисисткой Элиной Свитолиной, входит в число амбассадоров фандрайзинговой платформы United24, запущенной президентским Офисом. Конкретно Усик занимается сбором средств на работы по восстановлению разрушенного во время войны.

Собеседник, близкий к руководству парламентской фракции "Слуги народа" сказал "Стране", что Усик "если и соберется по-настоящему в президенты, то после второго срока Зеленского".

"Он уважает главу государства и стоять поперек не будет. А своим заявлением по походу в президенты, возможно, он постебался над коллегой по боксерскому цеху Кличко, которого в последнее время часто рассматривают как кандидата", - полагает источник.

В тоже время у Усика все еще действующий некий контракт с промоутерской компанией братьев Кличко "K2 Promotions".

Во всяком случае, на рекламных щитах на последних пресс-конференциях Усика логотип "K2 Promotions" присутствует.

"Пойдет ли Усик, связанный своими бизнес-обязательствами, на большее? Не думаю", - говорит источник в команде Кличко.

В тоже время источник в политических кругах полагает, что у Усика могут быть определенные политические перспективы.

"Как показала кампания в защиту парня, который пел песни Цоя, русскоязычное сообщество Украины остается. И далеко не все его представители готовы отказываться от русского языка и культуры. Тоже самое касается и прихожан УПЦ. Это есть основа для создания в будущем, после окончания войны, довольно крупной политической силы. Причем выступающей под проевропейскими лозунгами защиты прав человека на свой язык и веру. И Усик, если он действительно хочет идти в политику, может органично в этот политический тренд вписаться, а, возможно, и возглавить его", - говорит источник.