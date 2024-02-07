С сегодняшнего дня, 7 февраля 2024 года, украинским предприятиям и физлицам разрешается проводить продажу/обмен на гривну безналичных рублей - российских и белорусских.

Об этом говорится в постановлении Нацбанка №17, опубликованном регулятором вчера вечером.

Закон об этом (№3498 ІХ) был принят еще в конце декабря 2023 года, а соответствующий подзаконный акт (постановление Нацбанка) появился только сейчас.

Рублевый валютообмен позволяется только в разовой форме для каждого владельца счета, и только в безналичной форме. Наличные банкноты можно в банки не нести. Один раз можно обменять безналичные российские рубли, один раз белорусские. Дополнительных попыток Нацбанк не обещает, вероятно, рассчитывая, что люди сразу обменяют все оставшиеся на счетах рубли.

Право на разовый рублевый валютообмен предоставляется до 31 декабря 2024 года.

Последний раз Нацбанк давал данные по рублевым счетам на конец ноября 2023 года, и на тот момент в Украине там было российских рублей на общую сумму (в эквиваленте) 1,9 млрд грн:

юрлица - 1,74 млрд грн;

физлица — 141 млн грн.

Белорусских рублей было намного меньше - 2 млн грн, и почти все эти средства оказались на счетах юрлиц.

Этим же постановлением НБУ позволил украинским банкам провести валютообмен рублей в своих банках-корреспондентах, чтобы можно было сбыть российскую и белорусскую валюту, обменянную клиентам. Только одно условие - чтобы партнерский банк не был из РФ и Беларуси, а также не был под санкциями.

Кроме того, вышеупомянутым постановлением №17 НБУ разрешил финансистам в упрощенной процедуре снимать с валютного контроля операции по поставкам товаров, подпадающих под гуманитарную помощь и оформленных соответственно. От компаний будут требовать меньше и реже дополнительные документы на ввозимый товар.

Напомним, обмен российских и белорусских рублей и все прочие операции с ними были запрещены в Украине с 24 февраля 2022 года.

Ранее мы писали, что НБУ запретил банкам проводить для украинцев оплаты четырех российских онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов.