В футболе начнут использовать синие карточки, за получение которых игроков будут удалять с поля на 10 минут.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Синюю карточку судья будет показывать игрокам за фол, который прерывает перспективную атаку, а также за выражение несогласия с арбитром.

Две синие карточки равняются красной карточке, также комбинация желтой и синей карточки равняется красной.

Смысл нововведения в том, чтобы выделить некоторые виды нарушений, за которые просто предупреждения, то есть желтой карточки, это мало. В частности, умышленный срыв атаки за пределами штрафной, который сейчас часто используется как тактический прием и остается наказанным лишь желтой карточкой и штрафным ударом.

Тест проведут на женских и молодежных матчах, а летом испытания могут начаться в английских турнирах.

Ранее мы писали, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на своем ежегодном собрании принял решение о тестировании протокола VAR, согласно которому судьи будут разъяснять принимаемые по ходу игры решения телезрителям и болельщикам на стадионе.

А в 2022 году IFAB внес официальные изменения в правила игры в футбол. Организация утвердила на постоянной основе правило пяти замен во время матча.