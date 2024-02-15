Рейс американской авиакомпании Delta Air Lines был вынужден развернуться через час после взлета из-за личинок, начавших падать из верхнего багажного отсека на пассажиров эконом-класса.

Об этом сообщает The Independent.

Самолет компании вылетел 13 февраля из Амстердама в Детройт (штат Мичиган), когда в багажном отделении открылся чемодан пассажира с гниющей рыбой, и оттуда посыпались на людей личинки насекомых.

В результате борт развернули, а после приземления всех пассажиров попросили покинуть салон. Чемодан с рыбой поместили в плотный пакет и выбросили, самолет вывели из эксплуатации и целиком подвергли глубокой очистке.

Один из пассажиров по имени Келси описал в X свои незабываемые впечатления от полета: "Очень приятно пробыть в воздухе 2 часа из положенных 8, вернуться в Амстердам и узнать, что на борту тухлая рыба, а чьи-то личинки едут с нами автостопом".

Сотрудники Delta быстро выяснили, кто владелец гниющего чемодана, и задержали его в самолете после того, как остальные путешественники покинули самолет.

В качестве компенсации за пережитое пассажирам подарили 8000 авиамиль, оплатили номера в отеле и выдали талоны на питание по 30 долларов.

Компания Delta также принесла извинения, поскольку полет "был прерван из-за неправильно упакованной ручной клади".

Ранее мы сообщали, что в небе над Россией пассажирка пыталась зарезать себя в туалете, из-за чего самолет пришлось экстренно посадить.

Также мы писали, что в Ирландии совершил вынужденную посадку самолет со сломанными туалетами.