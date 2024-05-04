Светлое Христово Воскресение, или Пасха, является главным праздником христианства.

В этот день верующие всего мира отмечают Воскресение Иисуса Христа из мёртвых, которое стало символом победы жизни над смертью, добра над злом, света над тьмой.

В нашем материале – история праздника, народные приметы и запреты.

Пасха: история праздника

Пасха - это переходящий праздник, дата которого каждый год вычисляется по сложному алгоритму, основанному на лунном календаре. В 2024 году приходится на 5 мая.

Празднование Пасхи имеет многовековую историю. Первые упоминания о нем встречаются уже в I веке н.э.

По евангельским повествованиям, за несколько дней до Пасхи Иисус вошел в Иерусалим, где был приветствован как царь, путем покрытия дороги ветвями пальм. Этот день известен как Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим.

Затем Иисус провел время в Иерусалиме, проповедуя и уча учеников, а также проводя последнюю Пасхальную трапезу с ними, известную как Тайная Вечеря. В ходе этого события Иисус установил обряд причащения, который является важной частью христианской практики.

Однако Иисус был предан своим учеником Иудой Искариотом, а затем арестован римскими властями. Он был осужден на смерть и распят на кресте.

Само воскресение Иисуса Христа произошло в третий день после его смерти, в воскресенье. Женщины пришли к гробу Иисуса и обнаружили, что его тело исчезло, и Ангел возвестил им о его воскресении.

Это событие считается основанием для празднования Пасхи, символизирующей победу Иисуса Христа над смертью и спасение для всех верующих.

Традиции Пасхи, что нельзя делать

Пасха - это не просто религиозный праздник, но и праздник весны и обновления.

В этот день принято ходить в церковь, освящать пасхальную трапезу, есть крашенные яйца и куличи, дарить друг другу подарки, жертвовать деньги на нужды храма, помогать нуждающимся.

При этом с Пасхой связано много запретов.

Нельзя заниматься домашней работой.

Запрещено сквернословить, ругаться и ссориться.

Не разрешается грустить и унывать.

Нельзя работать на кладбище.

Запрещено выносить мусор из дома.

Табу накладывается на одалживание денег.

Народные приметы погоды

С Пасхой связано множество народных примет, которые предсказывают погоду на будущее.

Если идет дождь, то вся весна будет дождливой.

Небо хмурится, но дождь так и не прошел, — лето будет прохладным.

Если идет не просто дождь, а ливень, то все лето будут хорошо расти травы, поэтому особое внимание нужно уделить борьбе с сорняками.

В этот день разыграется гроза, значит, осень придёт поздно и будет сухой.

Дождь без грозы предвещает дождливую весну.

В отдельном материале: Со Светлой Пасхой: самые красивые открытки и поздравления.