Турция не будет передавать свои купленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 Украине или какой-либо другой стране.

Об этом заявил турецкий министр обороны Яшар Гюлер в интервью телеканалу CNN Türk.

У министра спросили, обращался ли Киев к Анкаре с просьбой передать эти системы ПВО.



"Мы не собираемся передавать кому-либо свои системы С-400", – ответил чиновник.



В 2019 году Турция купила у России четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". Тогда сообщалось, что россияне поставили Анкаре все элементы систем С-400, включая ракеты. В следующем году стало известно, что Москва поставила Турции системы С-400 на 2,5 миллиарда долларов.

США требовали у Анкары отказаться от российских систем в пользу ПВО Patriot, но Турция на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса.