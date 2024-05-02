Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассчитывает, что страны ЕС примут решение о возвращении украинских мужчин из-за границы.

Об этом он заявил во время интервью Ютуб-каналу издания Delfi.

"Точно нужно общее европейское решение по этому вопросу. Это выглядит странно, что страна истекает кровью, а молодые люди успели уехать и не поддерживают свою страну", – заявил советник главы ОП.

На днях Подоляк прокомментировал ситуацию с отказом украинцам за границей в консульских услугах и выдаче паспортов. По его словам, это ответ государства на отказ граждан от своих обязанностей перед Украиной.

Мы анализировали, будут ли высылать украинских мужчин из Европы в Украину.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинский военный паблик Deep State сообщил, что россияне захватили Керамик и Новокалиново под Авдеевкой, а также продвинулись к северу от Очеретино. Официально потеря сел не подтверждалась. Но об этом также написал военный аналитик Bild Юлиан Репке.

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