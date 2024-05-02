Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник сообщил, что на территории зоны отчуждения ЧАЭС точно обитают взрослые самцы медведей, но им очевидно не хватает самок. Хотя не скажешь, что животные не прилагают усилий, чтобы найти себе пару.

Об этом говорится в Фейсбуке организации.

В окрестностях села Опачичи сотрудники заповедника отмечают высокую активность маркировки медведем деревьев. Это считается проявлением брачного поведения взрослых самцов.

Крупные хищные млекопитающие, как и многие другие дикие животные в период гона, теряют осторожность, бродят по дорогам, сдирают древесную кору, грызут древесину, делают царапины.

Где-то во второй половине мая - в июне будут проходить медвежьи свадьбы, но при условии, что на любовный призыв медведей отзовутся самки. Возможно, зимой родятся медвежата.

Ранее заповедник показывал фото лося и оленя, у которых начинается гон.

Также биосферный заповедник публиковал снимок рыжей белки, у которой сейчас период размножения.