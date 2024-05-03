Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что среди стран ЕС нет единства в отношении России - "некоторые считают Россию хорошим другом".

Об этом дипломат сказал, выступая с лекцией в Великобритании.



"Не все в ЕС разделяют эту оценку (о российской угрозе – Ред.), некоторые члены Евросовета говорят: "Нет, Россия не экзистенциальная угроза, по крайней мере для меня, я считаю Россию хорошим другом". Таких не много, но они есть", - констатировал Боррель.

По словам Борреля, "необходимость принятия решений в ЕС единогласным голосованием, политика ЕС по России всегда находится под угрозой вето - одного голоса против достаточно". При этом сам глава евродипломатии уверен, что Россия "представляет экзистенциальную угрозу для Европы".

Ранее мы писали, что на саммите ЕС не смогли принять решение по поводу использования замороженных российских активов из-за сопротивления Венгрии.

Также во Франции заявляли, что будущая архитектура безопасности, которая должна быть создана в Европе, должна учитывать интересы всех стран, в том числе России.