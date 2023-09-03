Будущая архитектура безопасности, которая должна быть создана в Европе, должна учитывать интересы всех стран, в том числе России.

Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью газете Le Monde.

"Россия существует и будет существовать. История и география говорят о том, что значительная часть страны находится в Европе. Нам придется совместно с ней найти способ восстановить прочную архитектуру безопасности, учитывающую интересы всех сторон в сфере обеспечения стабильности", - сказала Колонна.

Ранее министр иностранных дел Франции говорила, что Париж работает над двусторонними гарантиями безопасности для Украины, в них войдут военный и гуманитарные аспекты.

Тем временем глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш заявил, что Запад должен предоставить гарантии безопасности России и отказаться от членства Украины в НАТО. Гуляш считает, что Россия не представляет угрозы для Центральной Европы, поскольку армия РФ "не достигла быстрых и поразительных результатов" в войне в Украине за последние полтора года.