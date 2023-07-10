Запад по-разному смотрит на конечную цель войны в Украине. Польша и ряд других стран хотят полной победы Украины, унизительного поражения РФ и принятия Украины в НАТО. Они также верят в возможность распада РФ, что не входит в интересы Германии.

Об этом пишет международный обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман.

"Американское и немецкое правительства более осторожно относятся как к целям войны, так и к обеспечению мира. Один высокопоставленный немецкий дипломат размышляет о том, что за разговорами Польши о необходимости полного поражения Владимира Путина стоит надежда на то, что Россия может в конечном итоге распасться. По его словам, это идея, которая не интересует Берлин", - говорится в статье.

А американцы стремятся максимально затянуть вступление Украины в НАТО, опасаясь, что любое обязательство ускорить процесс может продлить войну и создать опасные осложнения для будущего мирного урегулирования.

Некоторые официальные лица США также обеспокоены тем, что ряд союзников на самом деле хотели бы, чтобы НАТО напрямую втянулась в войну с Россией.

"Если они этого хотят, они должны сказать об этом открыто, потому что это не наша политика", - сказал источник издания.

Напомним, по данным издания BILD, США и Германия выступили против выступления Зеленского с трибуны вильнюсского саммита НАТО.

Кроме того, Германия намерена блокировать скорое вступление Украины в НАТО. ФРГ и США настаивают на выполнении Киевом "Плана действий по членству", который был принят ещё в 2008 году.