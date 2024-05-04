Китай первым в мире запустил зонд для сбора образцов камней и грунтов с обратной стороны Луны.

Об этом пишут служба новостей BBC и агентство Reuters.

Миссия продлится 53 дня. Ожидается, что зонд "Чанье-6" совершит посадку в июне. Его назвали в честь богини Луны, одной из самых уважаемых в китайской мифологии.

Также в сети появилось видео запуска китайского зонда.

Напомним, несколько лет назад Китай осуществил удачный биологический эксперимент на обратной стороне Луны. Здесь, на борту прилунившегося космического аппарата "Чанье-4" дали первые всходы семена хлопка.

Кроме того, китайский луноход "Юйту-2" обнаружил в одном из кратеров обратной стороны Луны неизвестное блестящее вещество, которое китайское космическое агентство назвало "гелем с таинственным блеском".

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году индийский луноход передал первые данные с Луны. Почва там оказалась в разы горячее, чем предполагали. Эти данные существенно меняют представления о южном полюсе спутника Земли.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.