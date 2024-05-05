В Берлине пожарные третий день продолжают тушить пожар на заводе Diehl, входящего в концерн по производству систем ПВО IRIS-T, в том числе для Киева.

Об этом сообщает местное издание Tagesspiegel.



"Берлинские пожарные все еще заняты пожаром на металлообрабатывающем предприятии в районе Берлина Лихтерфельде: десять расчетов дежурят на месте пожара на улице Ам Штихьканал", - пишет издание со ссылкой на официального представителя пожарной службы.



Сообщается, что операция продлится еще некоторое время.

"Все, что еще может гореть, сгорит", - цитирует издание представителя пожарной службы.

Ожидается, что в понедельник, 6 мая, начнется снос остатков сгоревшего здания.

Напомним, ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщал, что пожар на заводе Diehl в Берлине не повлиял на процесс производства зенитно-ракетных комплексов IRIS-T.

Отмечалось, что пострадало от пожара помещение Diehl Metal Applications GmbH. Оно занимается изделиями из медных сплавов, гальванической обработкой, сложными штампованными изделиями.

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