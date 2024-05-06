44-летний житель Золотоноши пытался попасть в Румынию, переодевшись в женщину. Он надел парик, нанес макияж, переоделся и взял паспорт сестры.

Об этом сообщает Госпогранслужба, иронично называя задержанного "очаровательной Сергиеттой".

"Очаровательная "Сергиетта" спланировала путешествие за границу. 44-летний житель Золотоноши, переодетый в женщину, пытался пересечь границу с Румынией. "Фешн-лук", макияж с париком – именно в таком виде, имея с собой паспорт сестры, украинец прибыл в Закарпатье", - говорится в сообщении.

Закарпатские пограничники быстро его разоблачили, хотя мужчина до последнего утверждал, что он женщина.

Составлен протокол об админправонарушении.

Напомним, по данным ГПСУ, на официальных пунктах пропуска Украину каждый день пытаются покинуть около десятка мужчин с поддельными документами.

Ранее мы писали, что в Одесской области пограничник во время патрулирования границы сбежал в Молдову. Когда напарник пограничника уснул, мужчина переоделся в гражданскую одежду, оставил военную форму и оружие возле дерева и перешел границу.