Украинским мужчинам больше не рады в главном пункте приема беженцев в Нидерландах. С февраля одиноким мужчинам и парам без детей отказывает в убежище из-за нехватки мест.

Об этом пишет местная газета NRC.

Женщинам, семьям с несовершеннолетними детьми и "уязвимым слоям населения" по-прежнему разрешен въезд - "уязвим ли кто-то, решается на стойке регистрации", пишет издание.

Неясно, откроется ли и когда пункт регистрации для всех украинских беженцев в Утрехте.

Нидерланды приняли почти 110 тысяч украинских беженцев.

Ранее мы писали, что немецкие округа больше не хотят принимать украинских беженцев. Представители окружных муниципалитетов говорят, что "интеграция всех людей больше невозможна", также они требуют от Берлина и ЕС принять меры по борьбе с высоким уровнем миграции.

Также мы сообщали, что Польша хочет отменить единовременное пособие для украинских беженцев в размере 300 злотых. Также собираются отменить денежную компенсацию для владельцев частного жилья, которые предоставляли проживание и питание военным беженцам из Украины.