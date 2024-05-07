Из библиотек Европы за последние недели изъяли тысячи пропитанных мышьяком книг. Подобные книги были найдены в библиотеках Германии и Франции.

Об этом сообщает телеканал Europe 1.

Речь идет об изданиях XIX века с модными на то время зелеными обложками. Для изготовления зеленого пигмента использовался мышьяк, опасный при вдыхании.

"В 1840-х годах книги с зелеными обложками вошли в моду, и для изготовления зеленого пигмента использовался мышьяк — продукт, который опасен при вдыхании", — рассказал телеканалу Жером Швейцер, сотрудник Национальной и университетской библиотеки Страсбурга.

Примечательно, что их поиск продолжается - открыть и проверить нужно каждую книгу вручную. Это может занять месяцы, а таких книг, по оценкам экспертов, может быть сотни.

При выявлении мышьяка, книгу оцифровывают и помещают для хранения в герметичный ящик.

Ранее сообщали, что за два года из библиотек Европы украли десятки редких книг русских писателей. Злоумышленники заменяли книги из библиотек на высококачественные копии, а часть изданий позже продали на аукционах в России.

В прошлом году из библиотек Киевской области изъяли более 400 тысяч экземпляров русскоязычных книг и изданий русских авторов. Процесс изъятия изданий на русском языке и пополнения фондов библиотек региона продолжается. Сообщалось, что библиотеки активно пополняют книгами, переведенными на украинский.