Запорожского митрополита УПЦ Луку отправили под ночной домашний арест с ношением электронного браслета.

Об этом сообщает телеграм-канал Ґрати.

"Соломенский районный суд Киева на два месяца отправил под ночной домашний арест главу Запорожской и Мелитопольской епархии УПЦ (МП) Луку (Андрей Коваленко). Священник должен находиться дома с 22:00 до 6:00" - говорится в сообщении

Напомним, 1 мая, СБУ вручила подозрение запорожскому митрополиту УПЦ Луке за разжигание религиозной ненависти. На суде прокурор сообщил, что, согласно экспертизе, священник разжигал ненависть в 2022 году в посте на своем телеграмм-канале Лекарь.zp. Что это за пост, прокурор не уточнил. Прокурор просил отправить священника под круглосуточный домашний арест. Сам Лука не признал вину и просил оставить его на свободе.

Также получивший подозрение запорожский митрополит УПЦ Лука сообщил подробности обысков. Митрополит сообщил, что во время обыска ему все время задавали вопросы о ПЦУ. Он считает, что его "хотят осудить за церковную правду".

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