Доходы РФ от продажи нефти в апреле этого года выросли вдвое в сравнении с апрелем-2023, несмотря на санкции.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные российского минфина.

В апреле 2024 года они составили 1,053 трлн рублей (11,5 млрд долл.), а в апреле 2023 были меньше 497 млрд рублей.

А совокупные доходы от нефти и газа в апреле выросли почти на 90% в годовом исчислении - до 1,23 трлн руб.

Такому росту способствуют ослабление рубля за год на 20% и рост цен на нефть основной российской марки Urals с 48,67 долларов за баррель до 70,34.

Bloomberg делает вывод, что западные санкции и ценовой потолок "оказали скромное воздействие" и России удалось их обойти.

Ранее западные страховщики заявили, что ограничение цен на российскую нефть, введенное G7, не работает. По их словам, данные ограничения только увеличили теневой рынок перевозок нефти и российский флот.

Также Bloomberg писал, что Россия продает свой сорт нефти Urals по 75 долларов за баррель, что на четверть дороже установленного членами G7 потолка цен.

Напомним, в феврале доходы бюджета РФ от налогов на нефть и газ подскочили более чем на 80% по сравнению с 2023 годом и превысили 10 миллиардов долларов.