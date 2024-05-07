Трамп уговаривает конгрессменов не смещать Джонсона с поста спикера Палаты представителей
Дональд Трамп уговаривает конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отказаться от попыток сместить спикера Палаты представителей Майка Джонсона.
Об этом сообщает телеканал ABC News.
По информации издания, бывший президент в минувшие выходные в частном порядке переговорил с Грин и призвал ее отказаться от кампании за отстранение Джонсона.
Грин на этой неделе провела встречу с Джонсоном, по итогам которой опубликовала пост в социальной сети Х с заявлением, что, в частности, ждет от спикера обещаний не давать больше денег Украине.
Ранее Трамп похвалил Джонсона за голосование помощи Украине без охраны границы США.
А вскоре после этого экс-глава Белого дома пригрозил прекратить помощь Украине, если Европа не будет больше помогать Киеву.