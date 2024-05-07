Дональд Трамп уговаривает конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отказаться от попыток сместить спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Об этом сообщает телеканал ABC News.

По информации издания, бывший президент в минувшие выходные в частном порядке переговорил с Грин и призвал ее отказаться от кампании за отстранение Джонсона.

Грин на этой неделе провела встречу с Джонсоном, по итогам которой опубликовала пост в социальной сети Х с заявлением, что, в частности, ждет от спикера обещаний не давать больше денег Украине.

Ранее Трамп похвалил Джонсона за голосование помощи Украине без охраны границы США.

А вскоре после этого экс-глава Белого дома пригрозил прекратить помощь Украине, если Европа не будет больше помогать Киеву.