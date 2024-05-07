Россияне отремонтировали НПЗ в Туапсе, который в январе атаковали украинские дроны.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как рассказали источники агентства, в конце апреля на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе закончились ремонтные работы на установке первичной переработки нефти, которая имеет мощность в 250 тысяч баррелей в сутки.

По состоянию на начало мая объемы переработки нефти в Туапсе были на уровне 20 тысяч тонн (146 600 баррелей в сутки).

Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе входит в десятку крупнейших в РФ. После январской атаки СМИ писали, что он приостановил как переработку нефти, так и выпуск нефтепродуктов и быстро возобновить производство не получится. Тогда прогнозировали, что ремонт продлится до конца февраля - начала марта.

Вскоре после удара по предприятию в Туапсе, в ночь на 3 февраля, в РФ дроны атаковали еще один из крупнейших НПЗ - в Волгограде.

В США высказывали недовольство повреждением нефтеперерабатывающих мощностей в России. Так, вице-президент США Камала Харрис лично призывала президента Украины Владимира Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ.