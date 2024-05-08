Руководство организации "Бойскауты Америки" решило переименовать ее в "Скаутов Америки".

Об этом сообщает пресс-служба движения.

"Организация "Бойскауты Америки" объявила о своем ребрендинге в "Скауты Америки", что отражает постоянное стремление организации приветствовать каждую молодежь и семью в Америке, чтобы они могли испытать преимущества скаутинга. Изменение вступит в силу 8 февраля 2025 года, в день 115-летия организации", - сказано на сайте.

Сообщение о ребрендинге приурочено к пятой годовщине приема девочек в бойскауты. А причиной решения переименовать движение стал рост числа его участниц-девочек. В движении, охватывающем миллион человек, состоят уже 176 тысяч участниц разного возраста. 6 тысяч из них стали обладательницами почетного звания "Выдающийся скаут-орел".

"Хотя наше название будет новым, наша миссия останется неизменной: мы стремимся научить молодых людей быть готовыми. На всю жизнь", — сказал президент и главный исполнительный директор организации Роджер А. Кроун.

Скаутское движение было основано в 1907 году в Великобритании. Идея организации принадлежит полковнику Роберту Баден-Пауэллу и писателю Эрнесту Сетон-Томпсону. "Бойскауты Америки" появились в 1910 году. С тех пор через программы движения прошли более 130 миллионов человек.

В феврале 2020 "Бойскауты Америки" объявили о банкротстве на фоне роста числа исков со стороны жертв домогательств и сексуального насилия в организации. Количество этих жалоб составило около 90 тысяч. В июле 2021 года организация пришла к соглашению о выплате 850 миллионов долларов в качестве компенсации жертвам педофилов.