Украина и Евросоюз договорились продлить временную защиту для украинцев.

Об этом заявила вице-премьер Ольга Стефанишина на Международном саммите городов и регионов, передает "Укринформ".

Вице-премьер отметила, что регулярно обсуждает вопрос статуса украинцев в Евросоюзе с комиссаром ЕС по вопросам миграции и внутренних дел Ильвой Йоханссон.

"Мы приняли решение, что статус временной защиты будет продлен... потому что условия безопасности не позволяют принять любое другое решение", – добавила она.

Стефанишина подчеркнула, что, согласно договоренности Киева и Брюсселя, статус временной защиты будет пересматриваться таким образом, чтобы происходил плавный процесс возвращения украинцев.

"Но сейчас условий для такого решения нет", – подчеркнула вице-премьер.

Напомним, ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать украинцев из-за границы.

Также сообщалось, что Германия не планирует лишать мужчин из Украины статуса беженцев, несмотря на решение украинского МИД не предоставлять им консульские услуги.

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