Украина создает целую сеть подземных заводов военно-промышленного комплекса с целью скрыть их от наблюдения российских спутников и беспилотников. Работой руководит министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Об этом пишет испанская газета El Mundo.

Некоторые заводы маскируют декорациями. Персонал тщательно проверяют, чтобы не было информаторов РФ.

Согласно информации газеты, на таких скрытых заводах сегодня выпускают боеприпасы и дроны для украинских вооруженных сил, а также противотанковые ракеты "Стугна" и "Нептун".

Издание пишет, что строительством новых предприятий Украина хочет не только уменьшить зависимость от западной помощи, но и стать главным оружейным экспортером в Европе.

Благодаря таким заводами объемы военного производства в Украине уже выросли в три раза с прошлого года.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине откроют центр испытаний для производителей оружия - "Железный полигон". Там производители смогут опробовать образцы оружия на любой стадии готовности. При этом коммуникации по составлению расписания испытаний будут обеспечивать ВСУ.

Между тем, по данным СМИ, производство дефицитных 155-мм снарядов в Украине начнется не раньше второй половины этого года.