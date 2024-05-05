Финляндия хочет построить завод по производству тротила, которого пока не хватает в Европе.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщает местное издание Yle.

Как отметил Хяккянен, строительство тротилового завода будет являться совместным проектом со странами - союзниками Финляндии. Министр обороны также подчеркнул важность "быстрых решений" по строительству завода.

"Решения должны быть приняты сейчас, чтобы продукция была выпущена через год-два", - отметил Хяккянен.

Спрос на тротил, используемый в артиллерийских и минометных снарядах, вырос на Западе из-за войны в Украине. Сейчас его количество в Европе почти критично, отмечается в материале.

Yle пишет, что единственный тротиловый завод в ЕС находится в Польше, но объемы его производства недостаточны, чтобы удовлетворить спрос.

Ранее западные СМИ писали, что производство боеприпасов для Украины и их отправка партнерами задерживаются, так как Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ. Не хватает пороха, пластиковой взрывчатки и тротила.

Также управляющая компания многих предприятий по производству огнестрельного оружия Vista Outdoor сообщала, что существенно увеличит цены на боеприпасы из-за "ожидаемого глобального дефицита пороха".