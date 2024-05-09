Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото жука бронзовки на ландыше.

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"Некоторые поляны и лужайки заповедника в эту пору наполняются странным благоуханием от белоснежных колокольчтков. Это ландыши – цветы, буквальный перевод названия которых с латинского звучит как "лилия долин, цветущая в мае". Ландыши считаются ядовитыми растениями. Однако не для жука бронзовки. Именно на май-июнь приходится период активного питания этого металлически блестящего насекомого. Обычно жуки объедают цветки, пыльцу, питаются соком, вытекающим из механически поврежденной молодой коры, перезрелыми и бродящими фруктами и ягодами. На этот раз в глянцево-зеленой бронзовке на обед попал ландыш", - отметили в заповеднике.

Ранее Чернобыльский заповедник публиковал фото белоцветника весеннего, который принадлежит к семейству Амариллисовых.

Также биосферный заповедник рассказывал о лесных массивах зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции весной.