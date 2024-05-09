В сети появилось видео конфликта, как утверждается, уголовного авторитета "Журавля" из Броваров Киевской области с полицией.

Соответствующий ролик опубликовали столичные телеграм-каналы.

На видео видно, что пьяный мужчина плюет в полицейских и достает оружие.

Позже в Национальной полиции сообщили, что мужчина в Броварах, плевавший в полицейского и угрожавший оружием, задержан.

В сообщении говорится, что фигурант – ранее судимый местный житель. Ему объявлены подозрения за хулиганство, угрозу убийства полицейского и нанесение телесных повреждений полицейскому.

Мужчину арестовали. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Также в Нацполиции показали видео задержания напавшего на полицейских уголовного авторитета.

Ранее мы рассказывали, что в Харькове приговорили к двум годам лишения свободы 41-летнего блогера из Днепра, который плюнул в лицо патрульному полицейскому.

Также мы писали, что во Львовской области пьяная женщина с мачете отбивалась от патрульных и натравила на них собаку.

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