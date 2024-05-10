Начальник управления прессы и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк уйдет со своей должности 13 мая.

Об этом сообщает издание "Главком" со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Как утверждают источники, Павлюк переводится на службу в Главное управление разведки. Вместе с ним в ГУР переходит Роман Винтонов, более известный широкой общественности под журналистским псевдонимом Майкл Щур. Винтонов до сих пор работал в Управлении прессы и информации Минобороны.

"Иллариона выжал Тимошенко (Кирилл Тимошенко, с марта 2024 года - советник министра обороны по вопросам медиа и коммуникаций - Ред.). Помимо того, если откровенно, Илларион и команда, которую он привел в министерство, так и не успели показать результат: "Армия-ТВ" не стала современным востребованным каналом, "Армия-Информ" не стала лучшим изданием", – сказал один из источников издания.

Павлюк не опроверг эту информацию, однако добавил, что официального комментария от него о кадровом решении не будет.

Как мы писали, в середине апреля Генштаб ВСУ уволил Наталью Гуменюк с должности главы пресс-центра Сил обороны Юга.

Вскоре ее место занял Дмитрий Плетенчук, который до этого работал на должности спикера Военно-морских сил.