Вечером 10 мая в Ровеньках ("ЛНР") после прилета начался масштабный пожар на нефтебазе.

Об этом сообщили украинские телеграм-каналы.

Также в пабликах появилось видео мощного пожара в Ровеньках.

В свою очередь "власти" "ЛНР" подтвердили удар в районе нефтебазы.

Луганский Инфоцентр сообщает о крупном пожаре. По информации "властей", три человека погибли, семь человек ранены, из них четверо тяжело.

Напомним, в середине апреля в оккупированном Луганске сообщали о прилете по машиностроительному заводу. Российские паблики заявляли, что удар осуществлялся ракетой Storm Shadow. Это был первый удар по Луганску с лета прошлого года.

А перед этим в оккупированном Старобельске Луганской области подорвали машину. Погиб назначенный РФ "замруководителя центра по обслуживанию образовательных организаций" Валерий Чайка. Местные паблики писали, что сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в машину.

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