Власти Белгородской области заявили, что в ночь на 9 мая Белгород подвергся обстрелу. Пострадали восемь человек. Повреждены 19 многоэтажек и 37 автомобилей.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и опубликовал кадры после прилетов. Также видео и фото последствий удара показали местные телеграм-каналы.

Массированных обстрелов жилой застройки Белгорода не было с 18 апреля.

В свою очередь власти Краснодарского края РФ заявили, что шесть дронов атаковали НПЗ в деревне Юровка на Кубани. Повреждены резервуары с топливом, которые загорелись.

Ранее мы писали, что в начале апреля под обстрел попали центральные районы Белгорода. Были повреждены 12 жилых домов, детская больница, спорткомплекс и фасады ряда коммерческих зданий.

Война в Украине идет уже 806-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера россияне нанесли удар по украинской энергетике. ВСУ сбили 39 ракет из 55. "Укрэнерго" заявило, что были удары по энергетике Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областей

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