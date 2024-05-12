В Сан-Франциско тратят в год пять миллионов долларов на бесплатную раздачу спиртных напитков бездомным алкоголикам.

Об этом сообщает местная газета San Francisco Chronicle.

В публикации говорится, что "алкогольная программа" была создана в Сан-Франциско четыре года назад. Она призвана оказывать помощь бездомным, которые употребляют чрезмерное количество спиртного и становятся одними из самых активных пользователей экстренных служб.

Эксперты выражали уверенность в том, что такие меры, несмотря на кажущуюся нелогичность, помогали "держать людей подальше от улиц и отделений неотложной помощи, тюрем или моргов". Чиновники общественного здравоохранения Сан-Франциско обнаружили, что город сэкономил 1,7 млн долларов за шесть месяцев за счет сокращения количества вызовов экстренных служб.

Изначально программа предполагала содержание 10 коек для алкоголиков и спиртное для 55 клиентов, впоследствии их число удвоилось. Годовые траты на эти цели составляют пять миллионов долларов.

"Медсестры раздают участникам регламентированные дозы водки и пива в определенное время суток в соответствии с планами ухода", - поясняется в публикации.

Между тем программа подверглась критике местных активистов, пропагандирующих воздержание. В частности, Адам Натан, генеральный директор компании, занимающейся искусственным интеллектом, заявил, что предоставление бесплатных доз наркоманам и алкоголикам не решает их проблем.

Однако у программы есть и защитники. Профессор Школы медсестер Калифорнийского университета в Калифорнии Шеннон Смит-Бернардин пояснила, что цель этих усилий и трат - стабилизировать употребление алкоголя участниками, "чтобы они не пили беспробудно".

Окончательного решения о судьбе программы не принято, общественные дискуссии продолжаются.

Ранее мы писали, что в Вашингтоне Верховный суд рассматривает дело о конституционности штрафов для бездомных.

А два года назад в Лос-Анджелесе объявили чрезвычайное положение в связи с резким ростом количества бездомных.