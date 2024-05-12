На фоне массового недовольства проведением в Париже летних Олимпийских игр Эмманюэля Макрона обвинили в "социальных чистках" и сокрытии бедности, поскольку во французской столице перед праздником спорта очищают лагеря для бездомных.

Об этом пишет газета Daily Mail.

Как сообщает издание, на днях полиция по охране общественного порядка ворвалась в лагерь бездомных на берегу Сены и разгромила палатки. Затем сотни обитателей лагеря посадили в автобусы и увезли за сотни километров от Парижа.

И такая акция не была единственной.

"Мы все живем в страхе – они просто не хотят, чтобы мы здесь находились", – рассказал журналистам 22-летний бездомный.

По его словам, он приехал во Францию из раздираемого войной Судана, хочет подать заявление о предоставлении убежища, но пока вынужден жить на улице. Мужчина заверил, что оказался бездомным не из-за проблем с наркотиками или алкоголем.

"Я нахожусь в Париже около шести недель, но знаю много других, которые пробыли здесь гораздо дольше. Мы повсюду видим олимпийскую символику и знаем, что из-за Игр нам здесь не место", - отметил суданец.

Как пишет издание, Макрон, безусловно, считает для себя крайне важным успех спортивной феерии в Париже в 2024 году. Она стартует 26 июля, но президент уже называет Олимпиаду "моментом красоты, настоящего искусства, праздником спорта и наших ценностей".

Это первые Игры в Европе после лондонских 2012 года, и Макрон хочет, чтобы они были еще масштабнее и лучше. Поэтому бюджет Игр составляет около 5 миллиардов евро. Большую часть этой огромной суммы дал частный сектор, в том числе некоторые из богатейших транснациональных корпораций в мире, включая LVMH.

По сюжету церемонии открытия, по Сене должны будут спуститься баржи всех стран-участниц. Кроме того, билеты на открытие стоят от 1600 до 7500 евро.

"Когда люди тратят такие деньги, они не хотят, чтобы рядом были бедные", — сказал изданию 19-летний студент Богдан родом из Украины.

Он хотел провести лето во Франции, и, чтобы избежать больших расходов, старается спать на улице.

"К сожалению, нам всем говорят, что с приближением Олимпийских игр это будет невозможно", - добавил он.

Лагеря бездомных все еще разбросаны вдоль Сены, но почти каждое утро полиция проводит в них рейды.

В отчете благотворительной группы Le Revers de la Medaille ("Другая сторона медали") утверждается, что количество принудительных выселений в окрестности столицы растет, и их будет еще больше в преддверии Олимпиады. Представитель группы Поль Алози заявил, что "ситуация выходит из-под контроля".

"У нас эвакуируют лагеря каждые две или три недели, тогда как раньше это происходило раз в два месяца", — говорят в организации.

В докладе отмечается, что администрация Макрона действует точно так же, как китайские власти, которые очистили улицы Пекина от бездомных перед Играми 2008 года. Аналогичная кампания проводилась и Бразилией накануне Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Между тем в Министерстве внутренних дел Франции отрицают существование какой-либо официальной политики социальных чисток.

"Полиция обязана закрывать несанкционированные лагеря по соображениям гигиены и безопасности", — заявили в ведомстве.

На днях стало известно, что олимпийский огонь в Париже в день открытия летних Игр пронесет трансвестит.

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