Олимпийский огонь в день открытия летней Олимпиады по улицам Парижа пронесет трансвестит.

Об этом сообщает мэрия города.

Стать факелоносцем выпала честь дрэг-квин (мужчина, одевающийся в женскую одежду - Ред.) Minima Geste.

Minima Geste. Фото: соцсети

"Я подтверждаю свою полную поддержку ей. Я повторю: я горжусь, и да, Париж гордится тем, что drag queen будет нести факел и ценности мира", - заявила мэр Парижа Анн Идальго.

Minima Geste на своей странице в Инстаграме уже сообщила о том, что понесет Олимпийский огонь.

Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Напомним, мэр Парижа Анн Идальго выступила против участия спортсменов из России и Беларуси в летних Олимпийских играх.

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер выступила против выступления команды на Олимпийских играх в связи с отсутствием возможности для россиян представлять страну под своим флагом, а также участием трансгендеров в соревнованиях.

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