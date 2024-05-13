Ночью россияне ударили ракетами по Селидово. Повреждены многоэтажки и учебное заведение
Ночью 13 мая российские войска обстреляли город Селидово в Донецкой области ракетами С-300. В результате обстрела повреждены многоэтажные жилые дома и учебное заведение.
Об этом сообщает местная городская военная администрация в своем телеграм-канале.
По данным Селидовской ГВА, пострадавших и погибших нет.
Ранее мы писали, как при другом обстреле Селидово российскими ракетами были повреждены 15 частных жилых домов и линия электросетей. Информация о пострадавших не поступала.
А перед этим российские военные ударили по жилому кварталу города Украинск Донецкой области. Пострадали женщина 1940 года рождения и мужчина 1946 года рождения. Также после вражеской атаки возникло возгорание гаражей, были повреждены около 29 многоквартирных домов.
Война в Украине идет уже 810-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 мая 2024 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.