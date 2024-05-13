Правительство Эстонии рассматривает возможность отправки войск на запад Украины для тылового обеспечения ВСУ.

Об этом сообщил советник президента по вопросам безопасности Мадис Ролл, передаёт издание Breaking Defence.

По его словам, о прямом участии в боевых действиях речи не идёт.

Если такое решение будет принято, эстонские солдаты возьмут на себя "тыловые задачи", тем самым освободив украинские силы для сражений на фронте, сказал Ролл.

Ранее в Эстонии объявили, что европейских военных могут отправить в Украину для ускоренного обучения бойцов ВСУ.

Как мы сообщали, премьер Эстонии отказалась гарантировать, что правительственные войска не направят в Украину.

"Я не даю таких обещаний, потому что обстоятельства могут измениться. По вашей интерпретации, кажется, что вмешательством может быть что угодно. Наша военная помощь Украине тоже может быть расценена Россией как вмешательство. Мы здесь четко выбрали сторону, и эта сторона Украины, потому что Россия для нас – прямая угроза", – заявила Кая Каллас.

Война в Украине продолжается уже 810-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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