Очередной инцидент с "уличной мобилизацией" произошёл в Днепре.

Соответствующее видео опубликовали местные телеграм-каналы

Съёмка велась из салона автобуса, что стоял на остановке муниципального транспорта. Сквозь лобовое и боковые стёкла можно увидеть двух людей в камуфляжной форме, которые подошли к высокому мужчине в гражданской одежде тёмного цвета. Также заметно, что перед транспортным средством стоит ещё один автомобиль с открытой дверью.

Один из военкомов не даёт гражданскому уйти, обхватив его руками. В какой-то момент мужчина резко отступает назад, бросая работника ТЦК на тротуар и забегает в открытую дверь транспортного средства, стоящего перед автобусом. Поднявшийся с земли военком бросается за ним.

Возможно, ТЦК захотели силой задержать одного из водителей, развозивших товары в киоске на остановке. Исход инцидента остаётся неизвестным.

Ранее в Киеве во время мобилизационных мероприятий на военкомов напал мужчина с ножом.

Мы также публиковали видео, как в Житомире мужчина напал на работника ТЦК после требования предъявить документы.